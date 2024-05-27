Теракт росіян у Харкові: президент Євроради закликав посилити українську ППО

Голова Євроради закликав допомогти Україні протистояти терактам РФ

Президент Ради Європейського Союзу Шарль Мішель слідом за головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем засудив теракт російських окупантів у Харкові. За його словами, країни Заходу повинні терміново посилити українську протиповітряну оборону.

Про це Мішель написав у соцмережі X. Голова Євроради назвав атаку росіян по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові "звірячою".

Також він зазначив, що спроби Росії тероризувати мирне населення є злочинними. Це цілеспрямована тактика російських терористів в рамках війни, яку вони ведуть проти України, але західні країни можуть допомогти українцям протистояти цим терактам.

"Разом ми можемо зупинити жорстокі атаки Росії. Нам необхідно терміново просунутися до комплексного рішення протиповітряної оборони України", – резюмував він.

Нагадаємо, що у суботу, 25 травня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Ворог поцілив по гіпермаркету "Епіцентр". Пожежу, яка виникла внаслідок теракту, гасили понад 16 годин. 16 цивільних українців загинуло, в тому числі цілі родини. Ще 43 людини було поранено.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по "Епіцентру" у Харкові. Він наголосив, що цей удар був черговим актом тероризму божевільного російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.