Українці спатимуть спокійніше? У ГУР розповіли про наслідки збиття Ту-22МЗ для України

Є приємні сподівання

Ситуація в Одеській області, які часто піддається атакам повітряних цілей РФ, може змінитись після знищення російського бомбардувальника Ту-22М3. Цілком ймовірно, що кількість обстрілів може зменшитись.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону. Він також додав, що полегшує ситуацію і знищення літака РФ А-50.

"Які зміни будуть? Після знищення літака А-50 і після сьогоднішнього знищення в рамках операції ГУР МО власне Ту-22М3 на деякий час принаймні є сподівання, що для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться", — сказав Андрій Юсов.

Представник ГУР наголосив, що на збитті Ту-22М3 плани Сил безпеки та оборони України не зупиняються. Адже, за його словами, українські захисники "будуть і далі дивувати, в хорошому сенсі для нас, противника і результати так само будуть інші".

Зауважимо, що, за даними джерел, ворожий літак було збито українським зенітно-ракетним комплексом С-200. Як відомо, він має дальність ураження до 300 км. ЗРК було модифіковано спеціалістами Головного управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, ми писали, що у ГУР показали відео, як відбувалося збиття ворожого літака. У розвідці підкреслили, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.