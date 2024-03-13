Росіяни вдарили керованою авіабомбою по двоповерхівці у Вовчанську: під завалами можуть знаходитись люди

Вибух пролунав приблизно о 15:00

Російська армія продовжує обстрілювати цивільне населення України. Після нічних ударів по Донеччині, Кривому Розі та Сумах, окупанти здійснили обстріл Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомляє поліція Харківської області. В результаті ворожої атаки пошкоджено двоповерховий будинок.

"Під завалами можуть знаходитися люди. На місці події працюють всі екстрені служби", — пише поліція.

За їх даними, близько 15:00 до відділку надійшло повідомлення про обстріл міста Вовчанськ. Попередньо встановлено, що удар був нанесений керованою авіабомбою. Внаслідок пошкодження двоповерхового будинку, під завалами можуть знаходитися люди.

"На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки", — пише поліція Харківщини.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що внаслідок удару по багатоповерхівці у Кривому Розі 12 березня, є загиблі та поранені. Було щонайменше три прильоти, у тому числі пряме влучання у дев'ятиповерховий будинок. Станом на ранок 13 березня загинуло четверо людей — 3 жінки та 1 чоловік. Ще близько 40 людей дістали поранення, з них 10 дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що роспропаганда масово видаляє пости про удар по будівлі ФСБ у Бєлгороді.