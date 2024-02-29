В Азовському морі спалахнув катер окупантів: у росіян чергові втрати

У ГУР перехопили розмову загарбників

В акваторії Азовського моря горіло судно російських окупантів. Внаслідок події загарбники зазнали втрат в особовому складі.

Про це у четвер, 29 лютого, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що цього дня на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ було зафіксовано пожежу.

"Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог зазнав втрат у кількості п’ятьох окупантів. Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу", — йдеться у повідомленні.

У ГУР перехопили розмову окупантів, з якої стало ясно про аварійну ситуацію на судні.

Також у відомстві додали, що причини пожежі на катері російських загарбників встановлюються. Також з’ясовується точна інформація щодо втрат, які зазнали росіяни внаслідок події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 29 лютого російські "воїни" втратили також три бойові літаки. Одного було ліквідовано вночі, а ще двох — уранці. Йдеться про літаки Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Всього з початку лютого противник втратив 13 літаків. Серед них: винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-35, а також рідкісний радіолокаційний літак Берієва А-50.

Водночас спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що вже найближчим часом РФ може зіткнутися з проблемою нестачі пілотів, якщо продовжить втрачати свої літаки.