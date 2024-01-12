Скандальний законопроєкт про мобілізацію: в Зеленського розповіли, чого чекати далі

В Україні було декілька хвиль мобілізації, які не були такими резонансними як ця, вважає Арахамія

У Верховній Раді запропонували поправки до законопроєкту про мобілізацію, який повернули до Кабінету міністрів. Терміни подачі нового проєкту закону поки невідомо.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону. За його словами, на закрите засідання запросили військове керівництво.

В законопроєкті є проблеми

"Законопроєкт дуже резонансний. Дуже багато до нього уваги, він великий — понад 200 сторінок. Ми на комітеті працювали десь 5 днів в режимі нон-стоп, щоб аналізувати кожну норму, яка там. Ви знаєте, що омбудсмен виступив з тим, що там є норми, які порушують права людини. Є проблеми в законопроєкті, їх немало", — сказав Арахамія.

Він зазначив, що військові запевнили народних депутатів у необхідності провести мобілізацію, щоб поповнити резерви. За його словами, той спосіб, який запропонував уряд, не влаштовує багато політсил, тому вирішили повернути ініціатору законопроєкт. Кабмін має з військовими напрацювати нове рішення з урахуванням пропозицій Ради.

Що запропонував комітет

Арахамія каже, що Комітет з нацбезпеки надав багато пропозицій. Наприклад, щодо питання мобілізації транспорту у ФОПів. Парламент виступив проти цього.

"Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про інвалідів — ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?" — сказав нардеп.

Що буде з електронними повістками

Арахамія також підтвердив, що є питання до пропозиції розсилати повістки електронною поштою. Але не все так просто.

"Взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу", — заявив парламентар.

Навчання мобілізованих

Окрім вище сказаного, в комітеті Ради багато часу присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов'язковий навчальний курс.

"Ми багато уваги присвятили підвищенню рівня навчання в учбових центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, на передовій, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули і більше немає ніяких навичок. Таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов'язковий курс. Ненавчені солдати — це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні", — розповів Арахамія.

Він наголосив, що в Україні було декілька хвиль мобілізації, які не були такими резонансними як ця.

Коли подадуть новий закон

"Ми не обговорювали терміни, ми сказали так — що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемось в будь-який день чи вночі, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ", — заявив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що буде із законопроєктом про мобілізацію. Рустем Умєров каже, що незабаром документ направлять на погодження до Кабміну.