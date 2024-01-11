"До них є питання": Зеленський відповів, чи закликатимуть чоловіків, які виїхали за кордон

Сплата податків так само важлива, як і стримування ворога на фронті

Питання про мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків, які виїхали за кордон, часто обговорюється в Україні останнім часом. Але йдеться також і про сплату податків до бюджету.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Він зазначив, що не має питань до тих співгромадян, які залишили країну в перші дні вторгнення РФ в Україну.

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"Є питання не до українських громадян, які виїхали з самого початку війни. Є люди, чоловіки, жінки різного віку, які виїжджали, і це зрозуміло, була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра, всі рятувалися, кордони ми всі відкривали, у будь-які держави, щоб люди не давили одна одну на кордоні. Це одна частина", ― сказав Зеленський.

Але є й інша частина українського суспільства. Це ті люди, які залишилися в країні та боролися за визволення своїх територій від окупантів.

"Друга частина ― ми відстояли 50 відсотків із захопленої території, ми відбили ворога і 2 роки б’ються наші хлопці", ― сказав президент.

Щодо військовозобов’язаних чоловіків, які залишили країну вже під час війни та незаконним шляхом, то до них є питання. Причому справа не лише у призові. Важливо також поповнювати бюджет України, тобто сплачувати податки.

"І це питання до цих людей, до цих чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони мають допомагати Україні та бути в Україні. Я зараз не кажу про те, що хтось має бути на фронті, а хтось ні. Є закон. Але це звичайне людське правило", ― наголосив Зеленський.

Президент розповів, що сплата податків є важливою. На утримання одного військового працює приблизно 6-8 платників податків. Тому тим чоловікам, які поїхали за кордон, варто хоч би допомагати таким чином.

"На одного військового йде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні й не на фронті, а ви працюєте і платите податки, то ви так само захищаєте державу і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном та мобілізаційного віку, та ви і не на фронті, і не сплачуйте податки і виїжджали поза законом — тобто є питання", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що вкрай важливо сплачувати податки, бо якщо не буде грошей, то не буде й військових. А якщо не буде військовослужбовців, то не буде кому захищати Україну. Президент наголосив, що це "правила життя".

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року у суспільстві почали обговорювати питання призову чоловіків, які залишили Україну під час війни. Це сталося після інтерв’ю міністра оборони Рустема Умерова. Видання WELT та Bild перекрутили його слова щодо призову військовозобов’язаних за кордоном. Насправді такого рішення немає. Міноборони готове розіслати запрошення та закликати їх стати на облік. Залучити їх хочуть за допомогою рекрутингу. Тобто військовозобов’язаний зможе підібрати для себе оптимальні умови служби. Але це за бажанням та без примусу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Великій Британії зобов’язали військовозобов’язаних українців стати на військовий облік протягом 7 днів з моменту приїзду до країни. Але у разі порушення жодних санкцій поки що не передбачається.