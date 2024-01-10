Польща не депортуватиме українських чоловіків, але придумала метод їхнього повернення на батьківщину: подробиці

У Польщі хочуть ретельніше перевіряти українських чоловіків

На тлі посилення мобілізації в Україні та чуток, що чоловіків можуть мобілізувати у ЗСУ з-за кордону, у Польщі зробили заяву. Країна не має наміру примусово депортувати українців призовного віку, але допомогти не проти.

Про це повідомив голова комітету польського Сейму Павло Коваль в інтерв’ю виданню Sestry. За його словами, у країні готові створити необхідні умови, щоб українські чоловіки за своїм бажанням залишили Польщу.

"Депортувати українців протизаконно... потрібно, щоб молоді українці, які можуть боротися... повернулися до України. А саме: перевіряти людей при отриманні дозволів на роботу, продовженні терміну перебування, адже вони можуть бути мобілізованими в Україні", — сказав Павло Коваль.

Він вважає, що проблеми з мобілізацією в Україні виникли через те, що на початку повномасштабного вторгнення багато чоловіків втекли з країни. За даними Коваля, нібито в Україні на сьогодні залишилося менш як 30 млн населення, а близько 6 млн стали біженцями в Польщі. І серед цієї кількості українців є чимало чоловіків, які можуть воювати. Коваль наголосив, що Польща має задіяти механізми, які "допоможуть" цим людям повернутися до України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Естонії згодні допомогти Україні у поверненні чоловіків до країни для мобілізації. Глава МВС країни уточнив, що на цей час законно механізму немає, але країна готова співпрацювати в рамках додаткових угод.