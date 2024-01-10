Польша не будет депортировать украинских мужчин, но придумала метод их вовзравщения на родину: подробности

В Польше хотят тщательнее проверять украинских мужчин

На фоне усиления мобилизации в Украине и слухов, что мужчин могут мобилизовать в ВСУ из-за границы, в Польше сделали заявление. Страна не намерена принудительно депортировать украинцев призывного возраста, но помочь не против.

Об этом сообщил глава комитета польского Сейма Павел Коваль в интервью изданию Sestry. По его словам, в стране готовы создать необходимые условия, чтобы украинские мужчины по своему желанию покинули Польшу.

"Депортировать украинцев противозаконно… нужно, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться… вернулись в Украину. А именно: проверять людей при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, ведь они могут быть мобилизованными в Украине", — сказал Павел Коваль.

Он считает, что проблемы с мобилизацией в Украине возникли из-за того, что в начале полномасштабного вторжения много мужчин сбежали из страны. По данным Коваля, якобы в Украине на сегодняшний день осталось меньше 30 млн населения, а около 6 млн стали беженцами в Польше. И среди этого количества украинцев немало мужчин, которые могут воевать. Коваль подчеркнул, что Польша должна задействовать механизмы, которые "помогут" этим людям вернуться в Украину.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Эстонии согласны помочь Украине в возвращении мужчин в страну для мобилизации. Глава МВД страны уточнил, что на данный момент законно механизма нет, но страна готова сотрудничать в рамках дополнительных соглашений.