Скандальный законопроект о мобилизации: у Зеленского рассказали, чего ждать дальше

В Украине было несколько волн мобилизации, которые не были резонансными как эта, считает Арахамия

В Верховной Раде предложили поправки к законопроекту о мобилизации, который вернули в Кабинет министров. Сроки подачи нового проекта закона пока не известны.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона. По его словам, на закрытое заседание было приглашено военное руководство.

В законопроекте есть проблемы

"Законопроект очень резонансный. Очень много к нему внимания, он велик — более 200 страниц. Мы на комитете работали где-то 5 дней в режиме нон-стоп, чтобы анализировать каждую норму, которая там. Вы знаете, что омбудсмен выступил с тем, что там есть нормы, нарушающие права человека. Есть проблемы в законопроекте, их немало", — сказал Арахамия.

Он отметил, что военные заверили народных депутатов в необходимости произвести мобилизацию, чтобы пополнить резервы. По его словам, тот способ, который предложило правительство, не устраивает много политсил, поэтому решили вернуть инициатору законопроект. Кабмин должен с военными выработать новое решение с учетом предложений Совета.

Что предложил комитет

Арахамия говорит, что Комитет по нацбезопасности предоставил множество предложений. Например, по вопросу мобилизации транспорта в ФЛП. Парламент выступил против этого.

"Мы сказали, что такого не может быть. Мы сказали об инвалидах — мы не допустим того, чтобы инвалиды 3 группы могли идти к призыву, потому что там много людей, не имеющих одного из органов, или больных туберкулезом. Зачем это в армии?" – сказал нардеп.

Что будет с электронными повестками

Арахамия также подтвердил, что есть вопросы к предложению рассылать повестки по электронной почте. Но не все так просто.

"Вообще нельзя обсуждать, каким образом, послав повестку, начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь такого доступа", — заявил парламентарий.

Обучение мобилизованным

Помимо вышеизложенного, в комитете Совета много времени посвятили теме обучения мобилизованных. Парламент хочет, чтобы в новом законе была норма об обязательном учебном курсе.

"Мы много внимания посвятили повышению уровня обучения в учебных центрах, потому что мы много получаем историй, когда человека мобилизовали, он научился якобы, имеет пройденный курс, на передовой, а потом оказывается, что они одну гранату бросили и больше нет никаких навыков. Таким образом, мы не будем больше пропускать. Прямо в законе в рекомендациях записали, что это должен быть обязательный курс. Необученные солдаты — это российская модель, мы не хотим такую модель применять в Украине", — рассказал Арахамия.

Он отметил, что в Украине было несколько волн мобилизации, которые не были такими резонансными, как эта.

Когда подадут новый закон

"Мы не обсуждали сроки, мы сказали так — что мы понимаем, если военным нужно, мы соберемся в любой день или ночью, и все будем голосовать. Просто дайте качественный документ", — заявил он.

Ранее Телеграф писал о том, что будет с законопроектом о мобилизации. Рустем Умеров говорит, что вскоре документ будет направлен на согласование в Кабмин.