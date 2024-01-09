Рус

Росія відмовилася від масових атак на енергетику: експерт пояснив причину

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Росія вже жорстоко поплатилася за атаки на енергетику Новина оновлена 09 січня 2024, 01:55
Росія вже жорстоко поплатилася за атаки на енергетику

Атаки РФ по українській енергосистемі тільки погіршують ситуацію для російських терористів

Російський терористичний режим відмовився від минулорічної стратегії ударів по українській енергетичній системі з початку зими, оскільки зрозумів погану для себе закономірність – такі теракти підсилюють військову допомогу Україні, швидкість її надання та зростання обсягів. До того ж такі удари не будуть мати для РФ великого сенсу у військовому значенні.

Про це сказав військовий експерт Девід Шарп в ефірі Radio NV. Він нагадав, що трагічні події в українському тилу зазвичай прискорюють надання допомоги Україні.

"Те, що зараз застрягло, могло б і не застрягти, якби росіяни діяли в такий спосіб. Це мій домисел, але я вважаю, що його можна і потрібно озвучувати. Минулого року Росія за це поплатилася. Ті ж, наприклад, системи Patriot, на мій погляд, були поставлені Україні набагато раніше, ніж якби Росія не чіпала енергетичну систему України. А системи Patriot змусили росіян заплатити чималу ціну", – сказав Шарп.

Він також нагадав, що постачання Patriot вже мало для Росії неприємні наслідки – спочатку були збиті "невразливі" ракети "Кинджал", з яких російська пропаганда намагалася "ліпити" своєрідну "чудо-зброю". А потім РФ почала втрачати літаки від дій Patriot; останній приклад – знищення трьох Су-34 над Херсонщиною, через що терористам довелося змінювати тактику та залишити власні війська без авіапідтримки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час ранкової атаки 8 січня вибухи пролунали одразу у кількох містах. Стали відомі попередні наслідки цієї масованої атаки.

Внаслідок ранкової масованої атаки по Дніпру та Дніпропетровській області є постраждалі серед мирного населення. Також було пошкоджено житлові будинки та низку інших будівель.

У Запоріжжі під час масованої ракетної атаки вранці 8 січня пролунало кілька потужних вибухів. У мережі вже з’явилася перша інформація про можливі наслідки обстрілу.