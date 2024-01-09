Росія відмовилася від масових атак на енергетику: експерт пояснив причину

Атаки РФ по українській енергосистемі тільки погіршують ситуацію для російських терористів

Російський терористичний режим відмовився від минулорічної стратегії ударів по українській енергетичній системі з початку зими, оскільки зрозумів погану для себе закономірність – такі теракти підсилюють військову допомогу Україні, швидкість її надання та зростання обсягів. До того ж такі удари не будуть мати для РФ великого сенсу у військовому значенні.

Про це сказав військовий експерт Девід Шарп в ефірі Radio NV. Він нагадав, що трагічні події в українському тилу зазвичай прискорюють надання допомоги Україні.

"Те, що зараз застрягло, могло б і не застрягти, якби росіяни діяли в такий спосіб. Це мій домисел, але я вважаю, що його можна і потрібно озвучувати. Минулого року Росія за це поплатилася. Ті ж, наприклад, системи Patriot, на мій погляд, були поставлені Україні набагато раніше, ніж якби Росія не чіпала енергетичну систему України. А системи Patriot змусили росіян заплатити чималу ціну", – сказав Шарп.

Він також нагадав, що постачання Patriot вже мало для Росії неприємні наслідки – спочатку були збиті "невразливі" ракети "Кинджал", з яких російська пропаганда намагалася "ліпити" своєрідну "чудо-зброю". А потім РФ почала втрачати літаки від дій Patriot; останній приклад – знищення трьох Су-34 над Херсонщиною, через що терористам довелося змінювати тактику та залишити власні війська без авіапідтримки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час ранкової атаки 8 січня вибухи пролунали одразу у кількох містах. Стали відомі попередні наслідки цієї масованої атаки.

Внаслідок ранкової масованої атаки по Дніпру та Дніпропетровській області є постраждалі серед мирного населення. Також було пошкоджено житлові будинки та низку інших будівель.

У Запоріжжі під час масованої ракетної атаки вранці 8 січня пролунало кілька потужних вибухів. У мережі вже з’явилася перша інформація про можливі наслідки обстрілу.