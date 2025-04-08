Игрушки на гробу и невероятная боль. Кривой Рог простился с самой младшей жертвой российского удара (фото)

Кадры его реанимации облетели мир

Трехлетний Тимофей Цвиток – самая младшая жертва удара России по Кривому Рогу 4 апреля. Мальчика, которому было всего 3 года и 9 месяцев, провели в последний путь 8 апреля.

Прощание проходило в Спасо-Преображенском соборе, пишет издание "Свой Кривой Рог". Мама, дедушка, родные и близкие семьи со слезами прощаются с малышом, убитым Россией.

В тот страшный вечер Тимофей гулял на детской площадке. Услышав тревогу, находившаяся с ним бабушка повела ребенка домой. Однако не успели — когда они были у подъезда, раздался взрыв,

Медики реанимировали малыша на месте атаки, эти болезненные кадры облетели весь мир. Тимофея забрали в скорую, однако, к сожалению, малыш не выжил.

Его бабушка попала в больницу с тяжелыми ранениями. Она единственная выжила из людей, находившихся у подъезда.

Мама Тимофея Валерия Цвиток рассказывала, что сын был очень энергичным ребенком. Малыш увлекался космосом и космическими ракетами, любил собирать божьих коровок и других жуков.

"Дружная хорошая семья, которая всегда гордилась своим малышом. Вкладывала в этого ребенка лучшее и самое ценное, что есть в этой семье", – рассказала соседка Наталья.

Как рассказывал "Телеграф", 7 апреля в Кривом Роге простились с Германом Трипольцем, погибшим от российской ракеты 4 апреля. Мальчику было девять лет, он очень любил жизнь.