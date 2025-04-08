Іграшки на труні та невимовний біль. Кривий Ріг попрощався з наймолодшою жертвою російського удару (фото)

Кадри його реанімації облетіли світ

Трирічний Тимофій Цвіток — наймолодша жертва удару Росії по Кривому Рогу 4 квітня. Хлопчика, якому було всього 3 роки і 9 місяців, провели в останню путь 8 квітня.

Прощання проходило у Спасо-Преображенському соборі, пише видання "Свої Кривий Ріг". Мама, дідусь, рідні та близькі родини зі сльозами прощаються з малюком, вбитим Росією.

Того страшного вечора Тимофійко гуляв на дитячому майданчику. Почувши тривогу, бабуся, яка була з ним, повела дитину додому. Проте не встигли — вибух пролунав, коли вони були біля під'їзду.

Медики реанімували малюка на місці атаки, ці болючі кадри облетіли весь світ. Тимофійка забрали у швидку, проте на жаль, малюк не вижив.

Його бабуся потрапила до лікарні з важкими пораненнями. Вона єдина вижила з людей, які перебували біля під'їзду.

Мама Тимофійка Валерія Цвіток розповідала, що син був дуже енергійною дитиною. Малюк захоплювався космосом та космічними ракетами, полюбляв збирати сонечок та інших жуків.

"Дружня гарна родина, яка завжди пишалася своїм малюком. Вкладала в цю дитину найкраще та найцінніше, що є в цій родині", – розповіла сусідка Наталя.

Як розповідав "Телеграф", 7 квітня у Кривому Розі попрощалися з Германом Тріпольцем, який загинув від російської ракети 4 квітня. Хлопчику було дев'ять років, він дуже любив життя.