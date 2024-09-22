Самолетов будет много: Умеров рассказал, о каких типах истребителей Украина договаривается с партнерами

F-16 и Mirage 2000 будут не единственными западными самолетами в Украине

Украина будет иметь на вооружении не только американские истребители F-16 и французские самолеты Mirage 2000. В настоящее время идут консультации с партнерами по передаче Киеву еще двух типов западных самолетов.

Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире Национального телемарафона. По его словам, в процессе перехода на западную авиацию есть три момента: это тренировка пилотов и технического персонала, создание нужной инфраструктуры и непосредственно передача самолетов.

"Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment (обязательства) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут… Скоро у нас будут результаты, которые мы будем анонсировать. Надеюсь, со временем мы сообщим", – сказал он.

О самолетах F-16, JAS-39 Gripen и Mirage 2000-5 украинцы уже не раз слышали – американские истребители уже в Украине, а "французов" и "шведов" можем получить. А вот о возможности получить Eurofighter Typhoon до этого ничего не было известно. Eurofighter Typhoon – это истребитель совместной разработки Великобритании, Германии, Италии и Испании, состоящий на вооружении части стран Европейского Союза.

Напомним, что первые истребители F-16 начали прибывать в Украину в конце июля текущего года. Спустя год после того, как союзники организовали коалицию истребителей. По данным СМИ, пока было поставлено только 10 самолетов. Ранее военный аналитик рассказал, что американские истребители будут использовать, чтобы сбивать российские крылатые ракеты – это самое простое применение.

Заметим, недавно в Швеции изменили мнение по поводу отправки Украине истребителей Gripen. Страна приостанавливает ход этих планов, чтобы дать возможность ввести истребители F-16 в действие. При этом еще в прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения Gripen.