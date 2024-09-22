Літаків буде багато: Умєров розповів, про які типи винищувачів Україна домовляється з партнерами

F-16 та Mirage 2000 будуть не єдиними західними літаками в Україні

Україна буде мати на озброєнні не тільки американські винищувачі F-16 та французські літаки Mirage 2000. Зараз йдуть консультації з партнерами щодо передачі Києву ще двох типів західних літаків.

Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі Національного телемарафону. За його словами, в процесі переходу на західну авіацію є три моменти: це тренування пілотів та технічного персоналу, створення потрібної інфраструктури та безпосередньо передача літаків.

"Зараз у нас вже є від партнерів те, що вони дають нам commitment (зобов'язання) по F-16, commitment дають по "міражам". Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть… Скоро ми матимемо результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом ми повідомимо", – сказав він.

Про літаки F-16, JAS-39 Gripen та Mirage 2000-5 українці вже неодноразово чули – американські винищувачі вже в Україні, а "французів" та "шведів" можемо отримати. А от про можливість отримати Eurofighter Typhoon до цього було нічого не відомо. Eurofighter Typhoon – це винищувач спільної розробки Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії, який перебуває на озброєнні частини країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, що перші винищувачі F-16 почали прибувати до України наприкінці липня поточного року. Через рік після того, як союзники організували коаліцію винищувачів. За даними ЗМІ, поки що було поставлено лише 10 літаків. Раніше військовий аналітик розповів, що американські винищувачі будуть використовувати, щоб збивати російські крилаті ракети — це найпростіше застосування.

Зауважимо, не так давно у Швеції змінили думку щодо відправки Україні винищувачів Gripen. Країна призупиняє хід цих планів, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. При цьому ще минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання Gripen.