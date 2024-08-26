После отбоя длительной тревоги в Киеве снова "выли" сирены: в чем была причина

Россияне продолжают атаковать нашу страну

В Киеве после продолжительной вражеской атаки снова объявляли воздушную тревогу. До этого тревога в столице продолжалась более 7 часов.

Сигнал об опасности раздался в 14:20, а уже в 14:42 был обвялен отбой. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, вражеский ударный беспилотник двигался в центре Киевской области в сторону Киева.

UPD 15:00 Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА. По его словам, информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Экстренные службы выехали для уточнения информации.

Кроме того, воздушная тревога продолжается в Киевской и Черкасской областях. По данным ВС, на севере Черкасской области зафиксировано движение ударного БПЛА.

Напомним, утро понедельника, 26 августа, началось для большинства регионов Украины с воздушной тревоги. К угрозе атаки ударных беспилотников также добавилась и угроза массированного ракетного удара. В воздушном пространстве РФ было зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95. Первые взрывы прогремели на Киевщине. Позже тревога распространилась, а взрывы раздавались во многих городах нашей страны.