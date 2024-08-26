Після відбою довготривалої тривоги у Києві знову "вили" сирени: в чому була причина

Росіяни продовжують атакувати нашу країну

У Києві після тривалої ворожої атаки знову оголошували повітряну тривогу. До цього тривога у столиці тривала понад 7 годин.

Сигнал про небезпеку пролунав о 14:20, а вже о 14:42 було оголошено відбій. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ворожий ударний безпілотник рухався в центрі Київщини в сторону Києва.

UPD 15:00 Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі на Обухівську трасу впали уламки БПЛА. За його словами, інформації про руйнування і постраждалих наразі немає. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації.

Крім того, повітряна тривога тривала у Київській та Черкаській областях. За даними ПС, на півночі Черкащини було зафіксовано рух ударного БПЛА. О 15:31 було оголошено про відбій загрози.

Нагадаємо, ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару. У повітряному просторі РФ було зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95. Перші вибухи пролунали на Київщині. Пізніше тривога поширилась, а вибухи лунали в багатьох містах нашої країни.