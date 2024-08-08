В РФ "воскрес" известный пропагандист, раненый в Курской области: что о нем известно

Он выходил в эфир незадолго до удара

Известный российский пропагандист Евгений Поддубный, о гибели которого накануне сообщили российские СМИ, выжил, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Он приехал в Курскую область для освещения боевых действий, происходящих там, и в его машину прилетел дрон.

Состояние пропагандиста тяжелое, сообщают росСМИ. У него — тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета. Он якобы пришел в сознание в районной больнице, куда был доставлен после ранения. Для лечения пропаган перевезут в Москву. Поддубный будет награжден ведомственной медалью, сообщили в следственном комитете РФ. Там пообещали "установить всех лиц, причастных к покушению на военкора".

Другой российски пропагандист, Юрий Котенок, возмущается, что Поддубного "похоронили, затем воскресили, причем, официальные источники, ТВ-каналы, депутаты". По его мнению, это характеризует информационный хаос, который происходит с освещением событий в Курской области российской стороной.

"Информационный хаос, противоречивая информация, вранье, причем на высоком уровне, зачастую взаимоисключающие сведения, дезинформация … Пулеметной лентой вести — убит, нет, жив, ни царапины, только ожоги; жив, но тяжело ранен в голову, находится в больнице", — возмущается Котенок.

Кто такой Евгений Поддубный

Поддубный — заслуженный журналист России, родился в Белгороде. Специализировался на репортажах из горячих точек. Освещал войны, которые вела Россия — в Чечне, Грузии, Украине. Делал репортажи из Сирии и Ирака.

В Украине пропагандист работал еще со времен Революции Достоинства в 2014 году, после освещал оккупацию Крыма, фейковый "референдум" там. Далее переместился на Донбасс, где под прикрытием "местного ополчения" начала действовать Россия. С началом полномасштабной войны Поддубный активно освещал ее, перекручивая факты. В 2022 году за свою пропагандистскую деятельность он попал под санкции Запада.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал досье на пропагандиста Поддубного. В нем отмечена его самая большая ложь.

Как сообщал "Телеграф", за двое суток с 6 августа ВСУ взяли под свой контроль значительно большую территорию в Курской области, чем россияне за полтора месяца в Харьковской области. Об этом сообщил военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Константин Машовец.