У РФ "воскрес" відомий пропагандист, поранений у Курській області: що про нього відомо

Він виходив в ефір незадовго до удару

Відомий російський пропагандист Євген Піддубний, про загибель якого напередодні повідомили російські ЗМІ, вижив, він у тяжкому стані перебуває у реанімації. Він приїхав у Курську область для висвітлення бойових дій, що відбуваються там, і у його машину прилетів дрон.

Стан пропагандиста тяжкий, повідомляють росЗМІ. У нього важкий опік, черепно-мозкова травма, травма лицевого скелета. Він нібито прийшов до тями в районній лікарні, куди був доставлений після поранення. Для лікування пропагандиста перевезуть до Москви. Піддубний буде нагороджений відомчою медаллю, повідомили у слідчому комітеті РФ. Там пообіцяли "встановити всіх осіб, які причетні до замаху на воєнкора".

Інший російський пропагандист, Юрій Котенок, обурюється тим, що Піддубного "поховали, потім воскресили, причому офіційні джерела, ТВ-канали, депутати". На його думку, це характеризує інформаційний хаос, який відбувається із висвітленням подій у Курській області російською стороною.

"Інформаційний хаос, суперечлива інформація, брехня, причому на високому рівні, найчастіше взаємовиключні відомості, дезінформація... Кулеметною стрічкою вісті — вбитий, ні, живий, ні подряпини, тільки опіки; живий, але важко поранений у голову, перебуває в лікарні", — обурюється Котенок.

Хто такий Євген Піддубний

Піддубний – заслужений журналіст Росії, народився у Бєлгороді. Спеціалізувався на репортажах із гарячих точок. Висвітлював війни, які вела Росія – у Чечні, Грузії, Україні. Робив репортажі із Сирії та Іраку.

В Україні пропагандист працював ще з часів Революції Гідності у 2014 році, після чого висвітлював окупацію Криму, фейковий "референдум" там. Далі перемістився до Донбасу, де під прикриттям "місцевого ополчення" почала діяти Росія. З початком повномасштабної війни Піддубний активно висвітлював її, перекручуючи факти. у 2022 році за свою пропагандистську діяльність він потрапив під санкції Заходу.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував досьє на пропагандиста Піддубного. У ньому відзначено його найбільшу брехню.

Як повідомляв "Телеграф", за дві доби з 6 серпня ЗСУ взяли під свій контроль значно більшу територію в Курській області, ніж росіяни за півтора місяця на Харківщині. Про це повідомив військовий аналітик, координатор групи "Інформаційний опір", полковник Костянтин Машовець.