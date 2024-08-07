Їхав знімати сюжет про Суджу: росіяни кричать про смерть відомого пропагандиста

Пропагандист мав понад 730 тисяч передплатників лише в Telegram

Під час боїв у Курській області нештатний випадок трапився з відомим російським пропагандистом Євгеном Поддубним. За попередніми даними, його машина отримала пряме влучення FPV-дрону.

Першим про смерть "військкора" повідомив депутат Держдуми Михайло Делягін. Після цього інформацію підтвердили багато інших російських z-блогерів.

Відомо, що пропагандист вирушив до Курської області, щоб "висвітлювати події". При цьому перші повідомлення про смерть пропагандиста почали надходити приблизно через пів години після його ліквідації.

Непряме підтвердження ліквідації "військкора" першим оприлюднив його колега Олександр Коц.

Своєю чергою, ще один пропагандист Юрій Котенок додав, що смерть настала внаслідок влучення FPV-дрону.

При цьому в інших російських каналах повідомляють, що Піддубний живий, але госпіталізований з опіками. Точної інформації про його стан наразі немає.

Піддубний був керівником бюро ВДТРК у Північній Африці та на Близькому Сході, крім того, він знімав сюжети на військову тематику для "Росія 24". У Європейському союзі та західних ЗМІ він розцінювався як військовий пропагандист. Було внесено до списку санкцій ЄС та деяких інших країн, а в Україні його звинувачують у підтримці військових злочинів РФ.

На telegram-канал Піддубного підписано понад 733 тисячі осіб, що дозволяє оцінити охоплення його дезінформації. За даними Z-каналів, зустріч з дроном відбулася, коли він їхав знімати сюжет у бік Суджі.

Як повідомлялося раніше, з 6 серпня на території Курської області ведуться бойові дії, під час яких десятки російських військових уже здалися в полон. При цьому, за оцінками пропагандистів, бої можуть йти вже за 25 кілометрів від кордону. Україна не коментує те, що відбувається, і не підтверджує того, що там діють регулярні сили ЗСУ чи інших підрозділів, що входять до Сили оборони.