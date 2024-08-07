Ехал снимать сюжет о Судже: россияне трубят о смерти известного пропагандиста

У пропагандиста было более 730 тысяч подписчиков лишь в Telegram

Во время боев в Курской области нештатный случай произошел с известным российским пропагандистом Евгением Поддубным. По предварительным данным, его машина получила прямое попадание FPV-дрона.

Первым о смерти "военкора" сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. После этого информацию подтвердили многие другие российские z-блогеры.

Известно, что пропагандист отправился в Курскую область, чтобы "освещать события". При этом первые сообщения о смерти пропагандиста начали поступать примерно через полчаса после произошедшего.

Косвенное подтверждение ликвидации "военкора" первым обнародовал его коллега Александр Коц.

В свою очередь еще один пропагандист Юрий Котенок добавил, что смерть наступила вследствие попадания FPV-дрона.

При этом в других российских каналах сообщают, что Поддубный жив, но был госпитализирован с ожогами. Точной информации о его состоянии пока нет.

Поддубный был руководителем бюро ВГТРК в Северной Африке и Ближнем Востоке, кроме того, он снимал сюжеты на военную тематику для "Россия 24". В Европейском союзе и западных СМИ он расценивался как военный пропагандист. Был внесен в санкционный список ЕС и некоторых других стран, а в Украине его обвиняют в поддержке военных преступлений РФ.

На telegram-канал Поддубного подписаны более 733 тысяч человек, что позволяет оценить охват его дезинформации. Согласно данным из Z-каналов, встреча с дроном произошла, когда он ехал снимать сюжет в сторону Суджи.

Как сообщалось ранее, с 6 августа на территории Курской области ведутся боевые действия, в ходе которых десятки российских военных уже сдались в плен. При том по оценкам пропагандистов, бои могут идти уже в 25 километрах от границы. Украина не комментирует происходящее и не подтверждает того, что там действуют регулярные силы ВСУ или других подразделений, входящих в Силы обороны.