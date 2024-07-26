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"Кто-то подумал, что он выше закона": Кротевич рассказал новые детали жалобы на генерала Содоля

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Богдан Кротевич и Юрий Содоль Новость обновлена 26 июля 2024, 09:05
Богдан Кротевич и Юрий Содоль. Фото Коллаж "Телеграфа"

Относительно генерала готовы свидетельствовать и другие военные

Государственное бюро расследований нарушило закон, когда не открыло дело в отношении бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Ранее ГБР получило заявление, в котором генерала обвинили в "многочисленных ошибках, повлекших гибель многих военных".

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич. Он отметил, что из-за этого подал в суд на Государственное бюро расследований.

"ГБР нарушает закон. Глава ГБР – привет (обращается в камеру). Они дело не занесли ЕРДР (Единый реестр досудебных решений. – Ред.), я подал жалобу в суд. Суд назначил одного судью, который ушел уже в отпуск 15 июля. Назначил второго судью, который сейчас уходит в отпуск", — подчеркнул Кротевич.

По его словам, в ГБР ему ответили, что полученные материалы будут приобщены к существующему делу по одному из направлений. Кротевич отметил, что в отношении Содоля есть расследование по Харькову.

"В моем письме была фраза, что за Харьковское направление он тоже ответственен как тогдашний командующий ОСУВ "Хортица". И, кстати, до этого момента я вообще его фамилию никогда не называл. Как сказали юристы мне, это уже можно говорить", — сказал он.

В то же время Кротевич отметил, что может рассказать об осаде Мариуполя в контексте Содоля, но не сейчас. По его словам, показания по Содолю готовы дать много командиров разных бригад.

"Он меня очень сильно бесит и я считаю, что он должен прийти к ответственности. Я не судья, опять же, я могу дать только показания. Я могу сказать, что мне позвонили, если я не ошибаюсь, пять командиров разных бригад вообще из разных ведомств и поблагодарили. Многие командировки разных бригад, многие Герои Украины готовы давать показания", — подчеркнул Кротевич.

В то же время он подчеркнул, что для этого нужно внести соответствующее дело в ЕРДР. По его словам, это то, в чем ГБР нарушает закон.

"Потому что они не должны ждать моего письма. По закону, они должны открыть производство по любой информации, даже если вот увидели что-то в интервью — все, они за 48 часов открывают ЕРДР, звонят мне: "Здравствуйте, можете дать свидетельства?". Да, могу. Кстати, они так поступили по тому человеку, по которому я дал показания после плена. Они увидели в интервью, как я что-то говорю, позвонили мне и сказали: "Здравствуйте, у нас есть дело, вы можете о нем рассказать?". Я говорю: "С удовольствием". Это о другом человеке, который сейчас в плену сидит, который предатель Украины, я считаю. Но сейчас они этого не сделали и я подал жалобу в суд на ГБР. Меня это очень сильно напрягает, потому что кто-то у нас в стране подумал, что он выше закона", — подытожил Кротевич.

Напомним, что 23 июня Богдан Кротевич подал в ГБР письмо с просьбой возбудить уголовное дело против Юрия Содоля. Он обвинил генерала в ряде военных преступлений, которые он допустил, начиная со времен командования обороной Мариуполя в 2022 году. Также он заявил, что 99% военнослужащих Сил обороны "ненавидят его за то, что он делает". Прямо фамилию генерала "Тавр" не называл, но в сети все указали именно на Юрия Содоля. Также в адрес генерала с обвинениями высказалась и нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

На следующий день, 24 июня, Владимир Зеленский снял Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ. На этот пост глава государства назначил бригадного генерала Андрея Гнатова. Кроме того, Содоль больше не будет управлять (ОСУВ) "Хортица". Его должность занял также генерал Гнатов.

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#ГБР #Юрий Содоль #Богдан Кротевич