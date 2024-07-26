Не повторять ошибки Центральной Рады: Стефанчук объяснил, почему демобилизации не будет

УНР затеяла демобилизацию в 1919 году во время войны с большевиками и проиграла ее с треском

В нынешних условиях проведение демобилизации в Украине практически невозможно. Заменить ее можно разве что отпусками для военных, частыми ротациями подразделений и другими привилегиями.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире Национального телемарафона. Он напомнил, что в свое время Украинская народная республика придумала проводить демобилизацию во время войны с большевиками; войну она проиграла.

"О демобилизации. Может у меня плохие знания, но я не знаю такой страны, которая бы проводила демобилизацию во время войны. Точнее, я знаю такую страну — это Украинская народная республика 1919 года. Мне нужно рассказывать, что произошло дальше? Так вот для меня очень важно, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибки Центральной Рады. Об этом мы должны откровенно говорить", – сказал он.

Таким образом, подчеркнул Стефанчук, демобилизация сейчас невозможна. Однако никто не мешает заменить его отпусками, ротациями и другими привилегиями, которые могут быть установлены для военнослужащих.

"Вопрос отпусков, вопросы ротаций, вопросы других каких-либо привилегий или поддержки этих лиц – это то, что должно быть реализовано. Частично мы это решили в законе о мобилизации, частично инициативы сейчас поступают", – добавил он.

Вопрос демобилизации военных, уже более двух лет воюющих в ВСУ, не может быть рассмотрен до тех пор, пока армия не сформирует мощные резервы. Вместе с тем, более или менее понятная ситуация с резервами последует после 16 июля, когда истечет срок обновления данных в ТЦК.

В июне стало известно, что нынешние темпы мобилизации удовлетворяют Генеральному штабу Вооруженных сил. Более того, если они не изменятся до конца лета, то вполне возможным станет возвращение вопроса демобилизации на доску обсуждений.

Но позже нардеп Марьяна Безуглая заявила, что информация о возможном рассмотрении демобилизации — это ложь. Ни в Генштабе, ни в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке этот вопрос не рассматривается.