Не повторяти помилок Центральної Ради: Стефанчук пояснив, чому демобілізації не буде

УНР затіяла демобілізацію у 1919 році під час війни з більшовиками, та програла її з тріском

У нинішніх умовах проведення демобілізації в Україні практично неможливе. Замінити її можна хіба що відпустками для військових, частими ротаціями підрозділів та іншими привілеями.

Про це сказав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі Національного телемарафону. Він нагадав, що свого часу Українська народна республіка вигадала проводити демобілізацію під час війни з більшовиками; війну вона програла.

"Щодо демобілізації. Може у мене погані знання, але я не знаю такої країни, яка б проводила демобілізацію під час війни. Точніше, я знаю таку країну – це Українська народна республіка 1919 року. Мені треба розповідати, що відбулося далі? Так от для мене дуже важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради. Про це ми повинні відверто говорити", – сказав він.

Таким чином, підкреслив Стефанчук, демобілізація зараз неможлива. Проте ніхто не заважає замінити її на відпустки, ротації та інші привілеї, які можуть бути встановлені для військовослужбовців.

"Питання відпусток, питання ротацій, питання інших якихось привілеїв чи підтримки цих осіб – це те, що має бути реалізовано. Частково ми це вирішили в законі про мобілізацію, частково ініціативи зараз надходять", – додав він.

Питання демобілізації військових, які вже понад два роки воюють в ЗСУ, не може бути розглянуто до тих пір, поки армія не сформує потужні резерви. Разом з тим, більш-менш зрозуміла ситуація з резервами буде після 16 липня, коли спливе термін оновлення даних в ТЦК.

У червні стало відомо, що нинішні темпи мобілізації задовольняють Генеральний штаб Збройних сил. Ба більше, якщо вони не зміняться до кінця літа, то цілком можливим стане повернення питання демобілізації на дошку обговорень.

Але пізніше нардеп Мар’яна Безуглая заявила, що інформація про можливий розгляд демобілізації — це брехня. Ані в Генштабі, ані в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки це питання не розглядається.