"Хтось подумав, що він вище закону": Кротевич розповів нові деталі скарги на генерала Содоля

Стосовно генерала готові свідчити й інші військові

Державне бюро розслідувань порушило закон, коли не відкрило справу стосовно колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Раніше ДБР отримало заяву, в якій генерала звинуватили у "численних помилках, що призвели до загибелі багатьох військових".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич. Він зазначив, що через це подав до суду на Державне бюро розслідувань.

"ДБР порушує закон. Очільник ДБР – привіт (звертається у камеру). Вони справу не занесли ЄРДР (Єдиний реєстр досудових рішень. – Ред.), я подав скаргу в суд. Суд призначив одного суддю, який пішов вже у відпустку 15 липня. Призначив другого суддю, який зараз йде у відпустку", — наголосив Кротевич.

За його словами, у ДБР йому відповіли, що отримані матеріали будуть долучені до існуючої справи по одному з напрямків. Кротевич зазначив, що стосовно Содоля є розслідування по Харкову.

"У моєму листі була фраза, що за Харківський напрямок він теж відповідальний як тодішній командувач ОСУВ "Хортиця". І, до речі, до цього моменту я взагалі його прізвище ніколи не називав. Як сказали юристи мені, це вже можна казати", — сказав він.

Водночас Кротевич зазначив, що може розповісти про облогу Маріуполя в контексті Содоля, але не зараз. За його словами, свідчення стосовно Содоля готові дати багато командирів різних бригад.

"Він мене дуже сильно бісить і я вважаю, що він повинен прийти до відповідальності. Я не суддя, знову ж таки, я можу дати тільки свідчення. Я можу сказати, що мені подзвонили, якщо я не помиляюся, п'ять командирів різних бригад взагалі з різних відомств і подякували. Багато командирів різних бригад, багато Героїв України готові давати свідчення", — підкреслив Кротевич.

Водночас він наголосив, що для цього треба внести відповідну справу до ЄРДР. За його словами, це те, в чому ДБР порушує закон.

"Тому що вони не мали чекати мого листа. За законом, вони повинні відкрити провадження стосовно будь-якої інформації, навіть якщо от побачили щось в інтерв'ю – все, вони за 48 годин відкривають ЄРДР, дзвонять мені: "Здрастуйте, можете дати свідчення?". Так, можу. До речі, вони так зробили по тій людині, по якій я дав свідчення після полону. Вони побачили в інтерв'ю, як я щось говорю, подзвонили мені і сказали: "Добрий день, у нас є справа, ви можете про нього розказати?". Я кажу: "Із задоволенням". Це про іншу людину, яка зараз у полоні сидить, яка є зрадником України, я вважаю. Але зараз вони цього не зробили і я подав скаргу в суд на ДБР. Мене це дуже сильно напрягає, тому що хтось у нас в країні подумав, що він вище закону", — підсумував Кротевич.

Нагадаємо, що 23 червня Богдан Кротевич подав до ДБР листа з проханням відкрити кримінальну справу проти Юрія Содоля. Він звинуватив генерала у низці воєнних злочинів, які той допустив, починаючи з часів командування обороною Маріуполя у 2022 році. Також він заявив, що 99% військовослужбовців Сил оборони "ненавидять його за те, що він робить". Прямо прізвище генерала "Тавр" не називав, але у мережі всі вказали саме на Юрія Содоля. Також на адресу генерала зі звинуваченнями висловилася і нардепка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

Наступного дня, 24 червня, Володимир Зеленський зняв Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. На цю посаду глава держави призначив бригадного генерала Андрія Гнатова. Крім цього, Содоль більше не керуватиме (ОСУВ) "Хортиця". Його посаду обійняв також генерал Гнатов.