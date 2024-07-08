"Киев весь в дыму. Повезет - не повезет": обстрел столицы глазами таксиста, что он рассказал об атаке

Наш собеседник рассказал, что во время его работы ракеты буквально летали над головой

Утром 8 июля многие жители Киева стали свидетелями новой террористической атаки россиян — на сей раз по больнице "Охматдет", где находятся дети.

"Телеграф" пообщался с таксистом, который выполнял заказы как раз во время обстрела. Он поделился своими впечатлениями и рассказал, что видел.

"Я на Дорогожичах был, в сторону Лукьяновки, когда был прилет. Потом был на Ветряных горах. Где-то над нами тоже очень близко прошло. На Героев Севастополя недавно рядом бахнуло. Киев весь в дыму был. Работал, повезет - не повезет. Но от Дорогожичей до Луньяновки вообще близко получилось", — сказал собеседник "Телеграфа".

Он также рассказал, что отвозил спасателей, которые ехали к "Охматдету".

"Там половина Киева точно. Скорые туда-сюда носятся. Вид, конечно, гнетущий. Там дети. Там диализ. Я не знаю, что там вообще", — говорит таксист.

Одну из клиенток, как рассказал мужчина, он ждал на Ветряных горах. Однако она боялась выходить из-за обстрелов. Для самого таксиста это была также опасная ситуация, поскольку он ждал ее возле дома в то время, как над городом летают ракеты.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Минобороны РФ попыталась обвинить Украину в том, что из-за ее ПВО ракета попала в детскую больницу. Однако появилось видео с ударом по медучреждению, которое полностью опровергает слова оккупантов.