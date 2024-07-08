"Київ весь у диму. Пощастить — не пощастить": обстріл столиці очима таксиста, що він розповів про атаку

Наш співрозмовник розповів, що під час його роботи ракети буквально літали над головою

Вранці 8 липня багато жителів Києва стали свідками нової терористичної атаки росіян — цього разу лікарнею "Охматдит", де перебувають діти.

"Телеграф" поспілкувався з таксистом, який виконував замовлення якраз під час обстрілу. Він поділився своїми враженнями та розповів, що бачив.

"Я на Дорогожичах був, у бік Лук’янівки, коли був приліт. Потім був на Вітряних горах. Десь над нами теж дуже близько пройшло. На Героїв Севастополя нещодавно поряд бахнуло. Київ весь у диму був. Працював, пощастить — не пощастить". Але від Дорогожичів до Луньянівки взагалі близько вийшло", — сказав співрозмовник "Телеграфа".

Він також розповів, що відвозив рятувальників, які їхали до "Охматдиту".

"Там половина Києва точно. Швидкі туди-сюди гасають. Вигляд, звичайно, гнітючий. Там діти. Там діаліз. Я не знаю, що там взагалі", — каже таксист.

Одну з клієнток, як розповів чоловік, він чекав на Вітряних горах. Проте вона боялася виходити через обстріли. Для самого таксиста це була також небезпечна ситуація, оскільки він чекав на неї біля будинку в той час, як над містом літають ракети.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міноборони РФ спробувала звинуватити Україну в тому, що через її ППО ракета потрапила до дитячої лікарні. Однак з’явилося відео з ударом по медустанові, яке повністю спростовує слова окупантів.