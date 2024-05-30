Россияне резко активизировались на юге: в ВСУ дали неожиданное объяснение

Вражеские войска к этому готовились некоторое время

Россияне активизировались на юге, совершив 19 попыток штурма позиций Сил обороны за последние сутки. Обострение ситуации связано с подготовкой к Глобальному саммиту мира, ведь оккупационные войска стремятся показать, что с ними необходимо договариваться.

Обострение на линии боевого столкновения всегда начинается перед любыми переговорами. Об этом начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

Россияне активизировались на юге

"К сожалению, можем констатировать обострение на линии боевого столкновения. Враг некоторое время аккумулировал некоторые свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию. Связано это в первую очередь с тем, что идет подготовка к Саммиту мира. И это для россиян традиционный способ инструментария в геополитике", ― рассказал Плетенчук.

Россияне таким образом хотят принудить к переговорам. Именно поэтому за последние сутки было зафиксировано 19 попыток штурмов. Больше всего — на Ореховском направлении.

"И поэтому вчера есть 19 попыток штурмов. Это достаточно много. Из них у нас 12 ― на Ореховском направлении, это несколько населенных пунктов. Больше всего ― это Старомайорское, как вы видите, не оставляют они попыток. И так же на Левобережье у нас 7 попыток штурмов. Из них один был на остров Нестрига и 6 — на Крынки", — сказал Плетенчук.

На Ореховском направлении отразили 12 штурмов за сутки

Отметим, что остров Нестрига находится под контролем ВСУ с 28 апреля 2024 года. Силы обороны взорвали русский катер, пытавшийся штурмовать остров. В сети появилось видео уничтожение судна. Тогда погибли семь оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спецподразделение ГУР уничтожило два катера в оккупированном Крыму. Это произошло в ночь на 30 мая. Интересно, что сначала СМИ сообщали о поражении одного катера.