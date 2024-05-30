Росіяни різко активізувались на півдні: у ЗСУ дали несподіване пояснення

Ворожі війська до цього готувались певний час

Росіяни активізувались на півдні, здійснивши 19 спроб штурму позицій Сил оборони за останню добу. Загострення ситуації пов’язано з підготовкою до Глобального саміту миру, бо окупаційні війська прагнуть показати, що з ними необхідно домовлятись.

Загострення на лінії бойового зіткнення завжди починається перед будь-якими перемовинами. Про це начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів в етері телемарафону.

Росіяни активізувались на півдні

"На жаль, можемо констатувати загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював деякі свої сили для того, щоб укотре здійснити таку ескалацію. Пов’язано це в першу чергу з тим, що іде підготовка до Саміту миру. І це для росіян традиційний спосіб інструментарію в геополітиці", ― розповів Плетенчук.

Росіяни таким чином хочуть змусити до перемовин. Саме тому за останню добу було зафіксовано 19 спроб штурмів. Найбільше ― на Оріхівському напрямку.

"І тому вчора маємо 19 спроб штурмів. Це доволі багато. З них у нас 12 ― на Оріхівському напрямку, це кілька населених пунктів. Найбільше ― це Старомайорське, як ви бачите, не полишають вони спроб. І так само на Лівобережжі у нас 7 спроб штурмів. З них один був на острів Нестрига і 6 ― на Кринки", ― сказав Плетенчук.

На Оріхівському напрямку відбили 12 штурмів за добу

Зазначимо, що острів Нестрига знаходиться під контролем ЗСУ з 28 квітня 2024 року. Сили оборони підірвали російський катер, який намагався штурмувати острів. У мережі з’явилось відео знищення судна. Тоді загинули семеро окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спецпідрозділ ГУР знищив два катери в окупованому Криму. Це сталось у ніч на 30 травня. Цікаво, що спочатку ЗМІ повідомляли про ураження одного катеру.