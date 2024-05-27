Поставки оружия, убийственные запреты и внутренние проблемы: полковник ВСУ дал анализ ситуации в Украине

Властям Украины пора принимать жесткие кадровые меры, вплоть до уголовной ответственности

Российские военные продолжают бить с территории РФ по Украине, увеличивая число жертв и разрушений. Особенно в последнее время страдает Харьков. Многочисленные призывы украинских властей и дипломатов усилить нашу ПВО и разрешить бить западным оружием по российской территории остаются без должного внимания. Систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые передают партнеры, явно недостаточно.

Попытки конгрессменов повлиять на Пентагон тоже пока не приносят результата. Минобороны США не снимает запрет на удары американским оружием по территории РФ. Между тем уже даже генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс снять эти катастрофические для Украины ограничения.

Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Позиция наших западных партнеров двоякая, считает военный эксперт. С одной стороны, они не готовы дать проиграть Украине, понимая перспективы развития дальнейшей ситуации и проводя исторические параллели между событиями, предшествующими Второй мировой (когда пытались умиротворить Гитлера, сдавая ему чужие территории), – и нынешней агрессией РФ. С другой – явно не готовы создать все условия (дать Украине достаточно оружия, а Россию обложить непосильными санкциями), чтобы агрессор в этом противостоянии проиграл.

"Что-то может измениться после ноябрьских выборов в США. Думаю, разгромных для демократов. С моей точки зрения, правительство Джо Байдена обречено из-за своей довольно провальной внутренней политики и откровенно провальной внешней – неготовности жестко реагировать на агрессивные, провокационные действия автократий мира. Слабых не уважают, не воспринимают", – поясняет эксперт.

По его мнению, американские демократы явно не справились с главной миссией США – стоять во главе свободного мира, защищая его. И в 2014-м, когда президентом был Обама, а вице-президентом Байден (аннексия Крыма, начало гибридной войны на Донбассе), и в 2022-м, когда при президентстве Байдена россияне начали широкомасштабную агрессию против Украины.

"Это уже печальная для Демпартии тенденция. И она ей точно аукнется, – прогнозирует Владислав Селезнев. – Как аукнется немецкому канцлеру Олафу Шольцу его нежелание передавать нужные Украине ракеты. Да, Германия серьезно помогает нам в материально-техническом плане, но вот с ракетами… Да и не способно ее нынешнее руководство делать столь же жесткие заявления, как французское. Очевидно, что на Европейском континенте восходит новая звезда, лидер европейского уровня – французский президент Эммануэль Макрон. Он постоянно демонстрирует способность эффективно действовать, не боится генерировать важные идеи (отправка войск в Украину, к примеру) подталкивая к соответствующим дискуссиям остальных".

Эксперт не исключает, что если Трамп вернется в Белый дом, то сможет стабилизировать ситуацию. Он довольно жесткий и прагматичный бизнесмен, четко оценивающий риски, но и умеющий рисковать, поясняет Владислав Селезнев.

"До смены власти в США вряд ли нам дадут какое-то более мощное вооружение. Не факт, что и позволят применять американское, по крайней мере, на территории РФ. Скорее, будет продолжаться дискуссия, без конкретики. Об этом же – неимоверное затягивание с предоставлением нам авиации натовского образца. И готовность персонала, и готовность инфраструктуры – есть. Нет лишь политической воли у того же руководства США – дать отмашку для передачи Украине самолетов F-16", – констатирует полковник.

Он акцентирует, что именно отсутствие необходимых ресурсов не позволяет ВСУ быть эффективными на поле боя.

"Учитывая такую позицию партнеров, нам следует более мощно работать над усилением собственного военно-промышленного комплекса. К сожалению, до сих пор административные, кадровые решения власти не способствуют серьезному налаживанию производства. Как следствие – предприятия ВПК работают с пробуксовками. Из-за отсутствия четких решений на уровне Минобороны и Генштаба, мы имеем в определенной степени хаос, отсутствие четко структурированной государственной политики, направленной на усиление военного потенциала Украины", – считает эксперт.

Владислав Селезнев подчеркивает, что наши Силы обороны, несмотря на крайне неблагоприятные для себя условия (нехватка сил и средств), продолжают вести боевые действия, нанося оккупантам значительные потери. Но проблем накопилось – уйма. И речь не только о нехватке личного состава и необходимых вооружений.

"У нас – беда с коррупцией. На уровне президента отчитываются, что все инженерно-технические сооружения готовы к ведению оборонительных боев, а по факту эта информация не соответствует действительности, и противник довольно легко преодолевает рубежи на Харьковщине. Президент говорит, что снарядов хватает, а по факту – это не так. Необходимо менять политику, – уверен эксперт. – Перестать делать обнадеживающие, но не имеющие отношения к действительности заявления. Пора идти на жесткие кадровые решения, вплоть до уголовной ответственности. Причем ко всем должностным лицам – военным, гражданским, топ-чиновникам. Бездеятельность, коррупция, особенно в военное время, когда на кону выживание страны, должны караться максимально жестко".