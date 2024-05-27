Постачання зброї, вбивчі заборони та внутрішні проблеми: полковник ЗСУ дав аналіз ситуації в Україні

Владі України час вживати жорстких кадрових заходів, аж до кримінальної відповідальності

Російські військові продовжують бити з території РФ по Україні, збільшуючи кількість жертв і руйнувань. Особливо останнім часом страждає Харків. Численні заклики української влади та дипломатів посилити нашу ППО та дозволити бити західною зброєю по російській території залишаються без належної уваги. Систем протиповітряної та протиракетної оборони, які передають партнери, явно замало.

Спроби конгресменів вплинути на Пентагон теж поки що не дають результату. Міноборони США не знімає заборони на удари американською зброєю по території РФ. Тим часом навіть генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Альянс зняти ці катастрофічні для України обмеження.

Ситуацію для "Телеграфу" прокоментував полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Позиція наших західних партнерів двояка, вважає військовий експерт. З одного боку, вони не готові дати програти Україні, розуміючи перспективи розвитку подальшої ситуації та проводячи історичні паралелі між подіями, що передували Другій світовій (коли намагалися утихомирити Гітлера, здаючи йому чужі території), – і нинішню агресію РФ. З іншого боку – явно не готові створити всі умови (дати Україні достатньо зброї, а Росію обкласти непосильними санкціями), щоб агресор у цьому протистоянні програв.

"Щось може змінитися після листопадових виборів у США. Думаю, розгромних для демократів. На мій погляд, уряд Джо Байдена приречений через свою досить провальну внутрішню політику і відверто провальну зовнішню – неготовність жорстко реагувати на агресивні, провокаційні дії автократій світу. Слабих не поважають, не сприймають", — пояснює експерт.

На його думку, американські демократи явно не впоралися з головною місією США – стояти на чолі вільного світу, захищаючи його. І 2014-го, коли президентом був Обама, а віцепрезидентом Байден (анексія Криму, початок гібридної війни на Донбасі), і 2022-го, коли за президентства Байдена росіяни розпочали широкомасштабну агресію проти України.

"Це вже сумна для Демпартії тенденція. І вона їй точно відгукнеться, – прогнозує Владислав Селезньов. – Як відгукнеться німецькому канцлеру Олафу Шольцу його небажання передавати потрібні Україні ракети. Так, Німеччина серйозно допомагає нам у матеріально-технічному плані, але з ракетами… Та й не здатне її нинішнє керівництво робити такі ж жорсткі заяви, як французьке. Очевидно, що на Європейському континенті сходить нова зірка, лідер європейського рівня – французький президент Еммануель Макрон. Він постійно демонструє здатність ефективно діяти, не боїться генерувати важливі ідеї (відправка військ в Україну, наприклад) підштовхуючи до відповідних дискусій інших".

Експерт не виключає, що якщо Трамп повернеться до Білого дому, то зможе стабілізувати ситуацію. Він досить жорсткий і прагматичний бізнесмен, який чітко оцінює ризики, але й уміє ризикувати, пояснює Владислав Селезньов.

"До зміни влади в США навряд чи нам дадуть якесь потужніше озброєння. Не факт, що й дозволять застосовувати американське, принаймні на території РФ. Швидше, продовжуватиметься дискусія, без конкретики. Про це – неймовірне затягування з наданням нам авіації натовського зразка. І готовність персоналу, і готовність інфраструктури є. Немає лише політичної волі того ж керівництва США – дати відмашку для передачі Україні літаків F-16", – констатує полковник.

Він наголошує, що саме відсутність необхідних ресурсів не дозволяє ЗСУ бути ефективними на полі бою.

"Враховуючи таку позицію партнерів, нам слід потужніше працювати над посиленням власного військово-промислового комплексу. На жаль, досі адміністративні, кадрові рішення влади не сприяють серйозному налагодженню виробництва. Як наслідок – підприємства ВПК працюють з пробуксовуванням. Через відсутність чітких рішень на рівні Міноборони та Генштабу ми маємо до певної міри хаос, відсутність чітко структурованої державної політики, спрямованої на посилення військового потенціалу України", – вважає експерт.

Владислав Селезньов наголошує, що наші Сили оборони, попри вкрай несприятливі для себе умови (нестача сил та засобів), продовжують вести бойові дії, завдаючи окупантам значних втрат. Але проблем накопичилося — безліч. І йдеться не лише про брак особового складу та необхідних озброєнь.

"У нас – біда з корупцією. На рівні президента звітують, що всі інженерно-технічні споруди готові до ведення оборонних боїв, а за фактом ця інформація не відповідає дійсності, і противник досить легко долає рубежі на Харківщині. Президент каже, що снарядів вистачає, а за фактом – це не так. Потрібно міняти політику, – упевнений експерт. — Перестати робити обнадійливі заяви, що не мають відношення до дійсності. Настав час йти на жорсткі кадрові рішення, аж до кримінальної відповідальності. Причому до всіх посадових осіб – військових, цивільних, топчиновників. Бездіяльність, корупція, особливо у воєнний час, коли на кону виживання країни, мають каратися максимально жорстко".