Есть ряд недостатков: американский генерал рассказал, что не так с российской армией

Российская армия большая, но не самая эффективная

Российская армия имеет ряд существенных недостатков, которые сказываются на ее эффективности на поле боя. Вместе с тем есть у нее и сильные стороны.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал генерал-лейтенант запаса Воздушных сил США Девид Дептула. По его словам, он следит за войной с 2014 года, а во время полномасштабного вторжения его впечатлило то, как украинский народ самоотвержено и решительно сражается за свою землю.

Вместе с тем он говорит, что у россиян есть несколько слабых сторон, среди которых проблемы с лидерством и подготовкой. Кроме того, он отметил, что также проблема заключается в их доктрине, однако не стал уточнять, что именно с ней не так.

Дептула отмечает, что сильная сторона российской армии сводится к ее размерам. Он отмечает, что у оккупационной армии есть значительное количество как людей, так и материальных средств.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация, что у россиян наблюдаются проблемы с личным составом. Из-за этого им придется объявлять мобилизацию уже до конца года, если они хотят продолжать войну с тем же масштабом, что и сейчас.