Есть три момента: американский генерал ВВС рассказал, как можно сделать авиацию ВСУ более эффективной

Есть несколько моментов, которые могут сделать Воздушные силы более эффективными

Украинская авиация уже показала свою эффективность на поле боя. Однако ее можно усилить и для этого надо сделать три шага.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал генерал-лейтенант запаса Воздушных сил США Девид Дептула. По его словам, доказательством эффективности Воздушных сил и ВСУ в целом является то, как они продолжают защищать Украину.

Он отмечает, что для улучшения эффективности украинской авиации, необходимо снять ограничение на применение западного вооружения по территории России.

"Это ненужное и необязательное ограничение создает своего рода неприкосновенность для россиян, которая значительно помогает им в ведении агрессивной войны против Украины. Это ограничение, на мой взгляд, нарушает принципы ведения войны и должно быть отменено", — сказал он.

Кроме того, он рекомендует Украине сфокусироваться на проведении совместных военных операций, к которым привлекаются все Силы обороны, спецслужбы и разведывательные органы.

Третий совет генерала заключается в том, чтобы назначить отдельных советников от всех родов войск, включая ВС ВСУ, ВМС, ССО и киберподразделений, и объединить их в Генеральном штабе. Дептула убежден, что такая организация позволит повысить эффективность применения армии, включая и Воздушные силы.

Для справки: Дептула в свое время принимал участие в операциях, планировании и боевых действиях в составе подразделений, главном командовании, штаб-квартире и уровне регионального командования ВС США, а также работал в двух комиссиях Конгресса США, которые определяли будущую оборонную позицию Америки. Также он является главным автором Белой книги ВС США "Глобальный охват – глобальная сила".

Как сообщалось ранее, спикер ВС ВСУ Илья Евлаш рассказал, что информация о том, что в 2024 году американские F-16 могут уже не понадобиться – это миф.