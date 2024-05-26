Є три моменти: американський генерал ВПС розповів, як можна зробити авіацію ЗСУ ефективнішою

Є кілька моментів, які можуть зробити Повітряні сили ефективнішими.

Українська авіація вже показала свою ефективність на полі бою. Однак її можна посилити й для цього потрібно зробити три кроки.

Про це в інтерв’ю АрміяІнформ розповів генерал-лейтенант запасу Повітряних сил США Девід Дептула. За його словами, доказом ефективності Повітряних сил та ЗСУ загалом є те, як вони продовжують захищати Україну.

Він зазначає, що для покращення ефективності української авіації необхідно зняти обмеження на застосування західного озброєння по території Росії.

"Це непотрібне та необов’язкове обмеження створює своєрідну недоторканність для росіян, яка значно допомагає їм у веденні агресивної війни проти України. Це обмеження, на мій погляд, порушує принципи ведення війни і має бути скасовано", — сказав він.

Крім того, він рекомендує Україні сфокусуватися на проведенні спільних військових операцій, до яких залучаються всі Сили оборони, спецслужби та розвідувальні органи.

Третя рада генерала полягає в тому, щоб призначити окремих радників від усіх пологів військ, включаючи ПС ЗСУ, ВМС, ССО та кіберпідрозділів, та об’єднати їх у Генеральному штабі. Дептула переконаний, що така організація дозволить підвищити ефективність застосування армії, включно з повітряними силами.

Для довідки: Дептула свого часу брав участь в операціях, плануванні та бойових діях у складі підрозділів, головному командуванні, штаб-квартирі та рівні регіонального командування ЗС США, а також працював у двох комісіях Конгресу США, які визначали майбутню оборонну позицію Америки. Також він є головним автором Білої книги ВПС США "Глобальне охоплення – глобальна сила".

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