Є ряд недоліків: американський генерал розповів, що не так із російською армією

Російська армія велика, але не найефективніша

Російська армія має низку істотних недоліків, які позначаються на її ефективності на полі бою. Водночас має сильні сторони.

Про це в інтерв’ю Армія-інформ розповів генерал-лейтенант запасу Повітряних сил США Девід Дептула. За його словами, він стежить за війною з 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення його вразило те, як український народ самовіддано й рішуче бореться за свою землю.

Водночас він каже, що росіяни мають кілька слабких сторін, серед яких проблеми з лідерством і підготовкою. Крім того, він зазначив, що також проблема полягає у їхній доктрині, проте не став уточнювати, що саме з нею не так.

Дептула зазначає, що сильний бік російської армії зводиться до її розмірів. Він зазначає, що окупаційна армія має значну кількість як людей, так і матеріальних засобів.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація, що у росіян спостерігаються проблеми з особовим складом. Через це їм доведеться оголошувати мобілізацію вже до кінця року, якщо вони хочуть продовжувати війну з тим самим масштабом, що й зараз.