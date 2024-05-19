На двух направлениях враг штурмует без остановки: что происходит на фронте (карты)

Россияне до сих пор стремятся прорвать линию обороны

По состоянию на 16:00 воскресенья, 19 мая, за текущие сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений. Россияне продолжают штурмовать позиции Сил обороны, горячее всего — на Северском и Покровском направлениях.

В Сумской области россияне обстреляли из артиллерии три населенных пункта: Новая Гута, Искрисковщина и Сопич. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Активность оккупантов замедлилась на Харьковском направлении. За текущие сутки зафиксировано 8 столкновений. Россияне стремились прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении за последние сутки украинские военные отразили 5 атак. По состоянию на 16:00 еще два штурма продолжались. Россияне пытались прорвать оборону неподалеку от Берестового, Синковки, Стельмаховки и Ивановки Харьковской области.

По состоянию на 16:00 за сутки произошло 21 боевое столкновение на Северском направлении. На момент публикации возведения продолжалось сражение. Россияне атаковали позиции Сил обороны вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки.

За текущие сутки на Краматорском направлении произошло 13 боевых столкновений, еще одно продолжалось на момент публикации вечерней сводки. Враг пытался продвинуться в районах Клещиевки, Васильевки, Калиновки и Ивановского.

На Покровском направлении за текущие сутки произошло 23 боевых столкновения. На момент публикации сводки еще десять длилось. Россияне стремились прорвать оборону вблизи Уманского Нетайлового, Евгеньевки, Северного, Новоалександровки, Новоселовки Первой.

За текущие сутки на Кураховском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений. Еще одно продолжалось на момент публикации сводки Генштаба.

На Приднепровском направлении вблизи Крынок россияне четырежды атаковали позиции Чил обороны. В 16:00 украинские военные отражали пятую атаку.

В Генштабе отметили, что на всех других направлениях обстановка без существенных изменений. Силы обороны продолжают маневрировать силами и средствами, а также способны пополнять резервы.

Ранее "Телеграф" писал, как закончится война в Украине. Боец ВСУ рассказал, что нужно сделать, чтобы был перелом, который и изменит ход войны.