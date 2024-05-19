На двох напрямках ворог штурмує безперестану: що відбувається на фронті (карти)

Росіяни досі прагнуть прорвати лінію оборони

Станом на 16:00 неділі, 19 травня, за поточну добу на фронті відбулось понад 90 бойових зіткнень. Росіяни продовжують штурмувати позиції Сил оборони, найгарячіше — на Сіверському та Покровському напрямках.

На Сумщині росіяни обстріляли з артилерії три населені пункти: Нова Гута, Іскрисківщина та Сопич. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Активність окупантів сповільнилась на Харківському напрямку. За поточну добу зафіксовано 8 зіткнень. Росіяни прагнули прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Лук’янці, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за останню добу українські військові відбили 5 атак. Станом на 16:00, ще два штурми тривали. Росіяни намагались прорвати оборону неподалік від Берестового, Синьківки, Стельмахівки та Іванівки Харківської області.

Станом на 16:00, за добу відбулось 21 бойове зіткнення на Сіверському напрямку. На момент публікації зведення тривав бій. Росіяни атакували позиції Сил оборони поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки.

За поточну добу на Краматорському напрямку відбулось 13 бойових зіткнень, ще одне тривало на момент публікації вечірнього зведення. Ворог намагався просунутись в районах Кліщіївки, Василівки, Калинівки та Іванівського.

На Покровському напрямку за поточну добу відбулось 23 бойових зіткнення. На момент публікації зведення ще десять тривало. Росіяни прагнули прорвати оборону поблизу Уманського Нетайлового, Євгенівки, Сєверного, Новоолександрівки, Новоселівки Першої.

За поточну добу на Курахівському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень. Ще одне тривало на момент публікації зведення Генштабу.

На Придніпровському напрямку поблизу Кринок росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. О 16:00 українські військові відбивали п’яту атаку.

У Генштабі зазначили, що на усіх інших напрямках обстановка без суттєвих змін. Сили оборони продовжують маневрувати силами й засобами, а також мають змогу поповнювати резерви.

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