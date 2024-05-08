Оккупанты запустили по Украине 79 воздушных целей: сколько удалось уничтожить
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Россияне в который раз подтвердили свою фашистскую сущность
В ночь на 8 мая, когда в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, российская армия совершила массированную воздушную атаку по нашей стране. Россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.
Как сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук, силами ПВО Украины было уничтожено 59 воздушных целей врага. Среди них 39 ракет и 20 "шахедов".
Всего враг применил 76 средств воздушного нападения:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. – РФ.);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из ТОТ Крыма);
- 4 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. – РФ., Акватория Каспийского моря);
- 1 крылата ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);
- 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ.).
Олещук отметил, что воздушное нападение россиян отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:
- 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российской атаки 8 мая. К сожалению, есть прилеты, разрушения и пострадавшие.