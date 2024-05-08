Окупанти запустили по Україні 79 повітряних цілей: скільки вдалося знищити

Росіяни вкотре підтвердили свою фашистську сутність

У ніч проти 8 травня, коли в Україні відзначається День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, російська армія здійснила масовану повітряну атаку по нашій країні. Росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, силами ППО України було знищено 59 повітряних цілей ворога. Серед них 39 ракет та 20 "шахедів".

Усього ворог застосував 76 засобів повітряного нападу:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск з Тамбовської обл. — РФ.);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (з ТОТ Криму);

4 крилатих ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків Саратовська обл. – РФ., Акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (з Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ.).

Олещук зазначив, що повітряний напад росіян відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Внаслідок протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136".

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атаки російської 8 травня. На жаль, є прильоти, руйнування та постраждалі.