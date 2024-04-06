Ночной удар по Украине: пострадали три региона, есть жертвы, а страна НАТО поднимала в небо боевые самолеты

К сожалению, есть и прилеты

В ночь на субботу, 6 апреля, россияне ударили по Украине беспилотниками и ракетами. Силы ПВО Украины уничтожили три крылатых ракеты и 28 "шахедов".

Как сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук, всего за ночь враг применил для атаки по Украине 32 "шахеда" и шесть ракет разных типов: три ракеты С-300, две крылатые ракеты Х-101/Х-555 и одну крылатую ракету "Калибр".

"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136", — пишет он.

Telegram-канал Tracking опубликовал примерный маршрут движения крылатых ракет и БПЛА в ходе атаки. Отмечается, что ракеты шли на Киев с частой сменой движения с целью усложнения работы сил ПВО.

Харьков

В ночь на 6 апреля россияне "шахедами" атаковали жилые дома и инфраструктуру Шевченковского района Харькова. Погибло шестеро людей, еще 10 человек получили ранения. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что беспилотники ударили по жилой застройке – повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и автомобили.

Киевская область

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что враг атаковал область "шахедами" и крылатыми ракетами. ПВО уничтожила все цели, попаданий нет. Однако в результате падения обломков произошел пожар в ангарном помещении в одном из населенных пунктов. Огонь локализован.

Запорожье

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне массированно атакуют Запорожье вторые сутки подряд. Утром 6 апреля они ударили по городу ракетами. К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но повреждены промышленные предприятия. Кроме того, в ходе ракетного удара получил повреждения мелитопольский дом в Запорожье — открытое пространство помощи "Саме тут". Федоров отметил, что именно там, почти два года команда Мелитополя помогает десяткам тысяч переселенцев из оккупации.

Юг

По данным "Сил оборони Півдня" в их операционной зоне ПВО работала около 5 часов, россияне атаковали "шахедами". Уничтожить удалось 14 беспилотников: 7 на Херсонщине, по 3 на Запорожье и Днепропетровщине, еще 1 – на Николаевщине.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг ударил в агропромышленное предприятие в Херсонской области. Возник пожар, который быстро ликвидировали. Люди не пострадали.

Польша поднимала в воздух боевую авиацию

По данным мониторингов, ПВО также работало в Киевской и Хмельницкой областях. Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил, что во время ракетной атаки Польша подняла в воздух боевые самолеты.

"Обращаем внимание, что польские и союзнические самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и ОК ВС Польши постоянно мониторит ситуацию", — сообщили в ОК ВС Польши.

Как сообщал "Телеграф", утром 6 апреля российский Белгород подвергся атаке. Повреждены жилые дома и не только.