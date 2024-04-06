Нічний удар по Україні: постраждали три регіони, є жертви, а країна НАТО піднімала у небо бойові літаки

На жаль, є і прильоти

У ніч на суботу, 6 квітня, росіяни вдарили по Україні безпілотниками та ракетами. Сили ППО України знищили три крилаті ракети та 28 "шахедів".

Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, всього за ніч ворог застосував для атаки по Україні 32 "шахеди" і шість ракет різних типів: три ракети С-300, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 і одну крилату ракету "Калібр" .

"Внаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136", — пише він.

Telegram-канал Tracking опублікував приблизний маршрут руху крилатих ракет та БПЛА під час атаки. Наголошується, що ракети йшли на Київ із частою зміною руху з метою ускладнення роботи сил ППО.

Харків

У ніч проти 6 квітня росіяни "шахедами" атакували житлові будинки та інфраструктуру Шевченківського району Харкова. Загинуло шестеро людей, ще 10 людей отримали поранення. Мер міста Ігор Терехов поінформував, що безпілотники вдарили по житловій забудові – пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та автомобілі.

Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни масовано атакують Запоріжжя другу добу поспіль. Вранці 6 квітня вони вдарили по місту ракетами. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих, але пошкоджено промислові підприємства. Крім того, під час ракетного удару отримав пошкодження мелітопольський будинок у Запоріжжі — відкритий простір допомоги "Саме тут". Федоров зазначив, що саме там майже два роки команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з окупації.

Південь

За даними "Сил оборони Півдня" в їхній операційній зоні ППО працювала близько 5 годин, росіяни атакували "шахедами". Знищити вдалося 14 безпілотників: 7 на Херсонщині, 3 на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще 1 – на Миколаївщині.

На жаль, не вдалося уникнути влучань. Ворог влучив у агропромислове підприємство у Херсонській області. Виникла пожежа, яку швидко ліквідували. Люди не постраждали.

Польща підіймала у повітря бойову авіацію

За даними моніторингів, ППО також працювало у Київській та Хмельницькій областях. Прессекретар Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук повідомив, що під час ракетної атаки Польща підняла у повітря бойові літаки.

"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, що розташовані на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ОК ВС Польща постійно моніторить ситуацію", — повідомили в ОК ВС Польщі.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 6 квітня російський Бєлгород зазнав атаки. Пошкоджено житлові будинки та не лише.