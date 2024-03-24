Миллиарды долларов США: в Украине оценили убытки энергосистемы без учета последней атаки

Точные убытки после атаки 22 марта все еще неизвестны, поскольку атака была очень масштабной

Полномасштабная война с российскими террористами нанесла украинской энергосистеме, которая неоднократно становилась мишенями российских терактов, миллиардные потери. Без учета ракетной атаки 22 марта, когда пострадал ДнепроГЭС в Запорожье, энергосистема Украины понесла более 11,5 млрд долларов убытков.

Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона. Такую цифру вывели украинские специалисты в сотрудничестве со Всемирным банком.

"Мы активно сотрудничали с Всемирным банком, который проводил глобальное исследование убытков именно энергетики в результате атак. И за время войны, не учитывая последнюю атаку, это было 11,5 млрд долларов. Думаю, эта последняя атака также будет оцениваться большими суммами, возможно миллиардами долларов, потому что было нанесено много ущерба", – сказала она.

Гринчук добавила, что ущерб после атаки 22 марта еще не посчитан. Эта атака была одной из самых масштабных в войне, были атакованы многие объекты энергетики по всей территории Украины – объекты генерации и распределения, системы передачи электроэнергии. Почти миллион украинцев в результате теракта остался без электричества, тяжелее всего – на Харьковщине.

"В Харькове и Харьковской области, где последствия были очень большие и быстро восстановить электроэнергию невозможно. Сейчас происходит разбор завалов, оценка возможности ремонта, замены оборудования, ищем это оборудование по всей Украине и с партнерами сейчас сотрудничаем", — резюмировала она.

Напомним, ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне совершили масштабную атаку по Днепровской ГЭС и по многим объектам энергетики. Зафиксированы попадания по объектам генерации и системы распределения в разных областях Украины. Однако добиться блекаута террористам не удалось.

Также "Телеграф" писал о взрывах в Киеве во время воздушной тревоги утром 22 марта. Предварительно это была работа сил ПВО. Накануне серьезно досталось столице – на обстрел Россия потратила сотни миллионов долларов.