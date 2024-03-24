Мільярди доларів США: в Україні оцінили збитки енергосистеми без урахування останньої атаки

Точні збитки після атаки 22 березня все ще невідомі, оскільки атака була дуже масштабною

Повномасштабна війна з російськими терористами завдала українській енергосистемі, яка неодноразово ставала мішенями російських терактів, мільярдних втрат. Без урахування ракетної атаки 22 березня, коли постраждав ДніпроГЕС у Запоріжжі, енергосистема України зазнала понад 11,5 млрд доларів США збитків.

Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук в ефірі національного телемарафону. Таку цифру вивели українські спеціалісти у співпраці зі Світовим банком.

"Ми активно співпрацювали зі Світовим банком, який проводив глобальне дослідження збитків саме енергетики внаслідок атак. І за час війни, не враховуючи останню атаку, це було 11,5 млрд доларів. Думаю, ця остання атака також оцінюватиметься великими сумами, можливо мільярдами доларів, тому що було завдано багато збитків", – сказала вона.

Грінчук додала, що збитки після атаки 22 березня ще не порахували. Ця атака була однією з наймасштабніших у війні, було атаковано багато об'єктів енергетики по всій території України – об'єкти генерації та розподілу, системи передачі електроенергії. Майже мільйон українців внаслідок теракту залишився без електрики, найважче – на Харківщині.

"У Харкові та Харківській області, де ураження були дуже великі та швидко відновити електроенергію неможливо. Наразі відбувається розбір завалів, оцінка можливості ремонту, заміни обладнання, шукаємо це обладнання по всій Україні та з партнерами співпрацюємо зараз", – резюмувала вона.

Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку по Дніпровській ГЕС та по багатьом об'єктам енергетики. Зафіксовані влучання по об’єктам генерації та системи розподілу у різних областях України. Проте домогтися блекауту терористам не вдалося.

Також "Телеграф" писав про вибухи у Києві під час повітряної тривоги вранці 22 березня. Попередньо це була робота сил ППО. Напередодні серйозно дісталося столиці – на обстріл Росія витратила сотні мільйонів доларів.