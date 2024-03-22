"Ошибкам нет оправдания": глава МИД Литвы эмоционально прокомментировал удар России по Украине

Там заявили, что этим поступкам нет оправдания

В Министерстве иностранных дел Литвы отреагировали на массированный удар России по Украине ночью и утром 22 марта. Там заявили об ошибках со своей стороны.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис написал в соцсети X (бывшая Twitter – Ред .). Он признал, что страна препятствовала поставке оружия ВСУ.

"Мы подавили поставки оружия, мы не смогли обеспечить достаточную противовоздушную оборону, а теперь просим украинцев сидеть сложа руки, пока крылатые ракеты падают на их семьи. Такие ошибки определяют курс целого века. И ни одному из них нет оправдания", — написал Ландсбергис.

Напомним, утром 22 марта российские террористы атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Атака была очень сильной. Известно о более чем 15 взрывах в Харькове — город оказался без света. Нарушены водоснабжение и работа общественного транспорта.

Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге. В городе атаковали инфраструктурные объекты — введены графики аварийных отключений.