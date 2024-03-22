"Помилкам немає виправдання": глава МЗС Литви емоційно прокоментував удар Росії по Україні

Там заявили, що цим вчинкам немає виправдання

У Міністерстві закордонних справ Литви відреагували на масований удар Росії по Україні вночі та вранці 22 березня. Там заявили про помилки зі свого боку.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у соцмережі X (колишня Twitter — Ред.). Він визнав те, що країна перешкоджала постачанню зброї ЗСУ.

"Ми придушили постачання зброї, ми не змогли забезпечити достатню протиповітряну оборону, а тепер просимо українців сидіти склавши руки, поки крилаті ракети падають на їхні родини. Такі помилки визначають курс цілого століття. І жодному з них немає виправдання", — написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, вранці 22 березня російські терористи атакували Україну ракетами та безпілотниками. Атака була дуже сильною. Відомо про більш ніж 15 вибухів у Харкові — місто виявилося без світла. Порушено водопостачання та роботу громадського транспорту.

Також повідомлялося про вибухи у Кривому Розі. У місті атакували інфраструктурні об’єкти – запроваджено графіки аварійних відключень.