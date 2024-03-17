Они так зарабатывают деньги: Буданов объяснил отсутствие бунтов в РФ из-за потерь на фронте

Россияне идут воевать, потому что для многих это единственный способ заработать

Несмотря на все заявления большого количества экспертов, в России так и не вспыхнули протесты из-за огромных потерь на войне в Украине. Причины этого достаточно банальны: во-первых, морально россияне не способны на протесты, а во-вторых – война для многих единственный способ заработать денег.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона. Он отметил, что все заявления экспертов о бунтах в России не оправдались.

"Об этом говорили определенное количество экспертов. Почему это не произошло? Так причины две: первая — моральная, ну, Россия, реально, — это страна рабов, а вторая — это то, о чем я вам говорил. На этом все зарабатывают сейчас — нет другой работы, кроме как идти в вооруженные силы. Для большинства россиян это действительно реальность", – сказал он, объясняя причины.

Как ранее писал "Телеграф", за более чем два года войны в Украине, Россия потеряла более 350 тысяч военных. Такие данные привел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Такие же данные приводит британская разведка. При этом для полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула около 130 батальонных тактических групп. Вероятно, они содержали около 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также не менее 100 тыс. человек личного состава. То есть потери уже в три с половиной раза превысили первоначальный размер русской группировки. Однако они будут возмещены, ведь у России достаточно ресурсов для мобилизации и рекрутинга, а также она имеет собственное производство и восстановление запасов.