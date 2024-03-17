Вони так заробляють гроші: Буданов пояснив відсутність бунтів в РФ через втрати на фронті

Росіяни йдуть воювати, тому що для багатьох це єдиний спосіб заробити

Попри усі заяви великої кількості експертів у Росії так і не спалахнули протести через величезні втрати на війні в України. Причини цього доволі банальні: по-перше, морально росіяни не здатні на протести, а по-друге – війна для багатьох єдиний спосіб заробити грошей.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що усі заяви експертів про бунти в Росії не справдилися.

"Про це казали певна кількість експертів. Чому це не відбулось? Так причини дві: перша — моральна, ну, Росія, реально, — це країна рабів, а друга — це те, про що я вам казав. На цьому всі заробляють зараз — немає іншої роботи, окрім як іти у збройні сили. Для більшості росіян це насправді реальність", – сказав він, пояснюючи причини.

Як раніше писав "Телеграф", за понад два роки війни в Україні, Росія втратила понад 350 тисяч військових. Такі дані навів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Такі ж дані наводить британська розвідка. При цьому, для повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула близько 130 батальйонних тактичних груп. Ймовірно, вони містили близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також щонайменше 100 тис. осіб особового складу. Тобто втрати вже у три з половиною рази перевищили початковий розмір російського угруповання. Проте вони будуть відшкодовані, адже в Росії достатньо ресурсів для мобілізації та рекрутингу, а також вона має власне виробництво і відновлення запасів.