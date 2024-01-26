Зачем Кремль запустил "миротворческую волну" в западных СМИ: анализ от ветерана внешней разведки

Трамп открыто заявляет о необходимости прекратить поддержку Украины, дескать это "контрпродуктивно"

Украина испытывает острую нехватку боеприпасов и вооружений, а ситуация на фронте сейчас даже серьезнее, чем в начале российского вторжения, уверяет министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба. На этом фоне в западных медиа то и дело появляются публикации о якобы сигналах, которые шлет Кремль касательно своей готовности к переговорам. В декабре подобным материалом отличился The New York Times. А в двадцатых числах января о неких путинских "миротворческих" посылах написал Bloomberg.

Ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан проанализировал для "Телеграфа" этот информационный фон.

По мнению Василия Богдана, не имея прорывных успехов на фронте, российский агрессор пытается всевозможными методами дезинформировать мировое сообщество (включая Украину), свой народ о происходящем в этой войне.

"Для этого Кремль использует мощные ИПСО. Пытаясь продавить замораживание этого конфликта. Заключить некие мирные договоренности, но на условиях Москвы. С тем, чтоб за РФ остались временно оккупированные украинские территории", – поясняет генерал.

Он отмечает, что в ход идет всё – дезинформация, откровенная ложь, шантаж, угрозы. И в этом, акцентирует эксперт, задействованы все структуры РФ. И пропагандисты, и спецслужбы, и оборонный, и безопасностный сектор, и политико-дипломатические силы.

"В этом ключе стоит рассматривать и последние события касательно крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Мы видим, как Россия, устроившая данную провокацию, пытается переложить ответственность на Украину. Как она то и дело созывает Совбез ООН, пытаясь уменьшить поддержку нашей страны, выставить нас в неприглядном свете", – подчеркивает Василий Богдан

Естественно, продолжает генерал, РФ использует для продвижения своих позиций и западные медиа.

"Тот же Bloomberg, имеющий симпатии к радикальному крылу Республиканской партии, – уточняет эксперт. – И недавняя публикация там о якобы желании России договариваться о мире, с условием оставления за собой захваченных территорий Украины, выглядит как кремлевские нарративы. А Кремль явно стремится заморозить конфликт, но по своему сценарию".

Василий Богдан не исключает, что РФ через ряд промежуточных структур финансирует определенных западных журналистов, которые и выдают выгодную ей информацию.

"Более того – такие материалы выгодны не только Путину, но и Трампу. Последний открыто заявляет о необходимости прекратить поддержку Украины, потому что это якобы контрпродуктивно", – напоминает генерал.

По его словам, анализируя свежую публикацию Bloomberg, следует обратить внимание, что там нет конкретных фамилий, все источники – анонимные.

"Так легкомысленно преподносить стратегические важные для США и Украины вопросы могут лишь финансово заангажированные журналисты и издания. И это выглядит как попытка определенных кругов в Штатах подыграть РФ, не задумываясь, что победа автократий вернет мир в эдакое модерновое средневековье", – считает Василий Богдан.

Но на данный момент, подчеркивает генерал, официальная позиция партнеров Украины созвучна позиции нашего высшего военно-политического руководства. А именно – вся вина лежит на агрессоре, территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены.

"Впрочем, отдельные политики, чиновники (иногда сознательно, а порой – нет) подыгрывают Кремлю. Пытаясь аргументировать заморозку конфликта (в пользу РФ) некими гуманистическими соображениями. Явно не без помощи России раскачивается ситуация в странах Центральной Европы, где то аграрии, то перевозчики устраивают массу проблем Украине. Речь о Польше, Румынии, частично – Словакии. (В последней, правда, происходят некоторые позитивные изменения после недавнего визита премьер-министра Фицо в Украину.) Но всё это – звенья одной цепи. Как и попытки РФ устроить госперевороты в ряде европейских стран", – считает Василий Богдан.

Он с сожалением констатирует, что даже такие искренние друзья Украины, как глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, делают неосторожные заявления.

"Ландсбергис задался вопросом – кто будет в случае поражения Украины сдерживать Россию? Я считаю, что такие заявления – контрпродуктивны. Евроатлантическое сообщество не должно даже допускать мысли о проигрыше Украины. В том числе – из соображений собственной безопасности. Страны Балтии сейчас выстраивают эшелонированные оборонные сооружения на случай нападения РФ. И не только они. Но куда разумнее дать максимум оружия и боеприпасов, помочь Украине победить. И тогда не нужно строить оборонительные валы", – отмечает генерал.

Помощь, уверен он, должна быть не только милитарная, финансовая, политико-дипломатическая, но и – более ощутимая.

"К примеру, вводить сюда свой военный контингент. И совместными усилиями уничтожать путинскую армию. Лишая Кремль иллюзий о расширении агрессии", – заключает Василий Богдан.