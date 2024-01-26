Навіщо Кремль запустив "миротворчу хвилю" у західних ЗМІ: аналіз від ветерана зовнішньої розвідки

Трамп відкрито заявляє про необхідність припинити підтримку України, мовляв, це "контрпродуктивно"

Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів та озброєнь, а ситуація на фронті зараз навіть серйозніша, ніж на початку російського вторгнення, запевняє міністр закордонних справ нашої країни Дмитро Кулеба. На цьому тлі в західних медіа раз у раз з’являються публікації про нібито сигнали, які шле Кремль щодо своєї готовності до переговорів. У грудні подібним матеріалом відзначився The New York Times. А у двадцятих числах січня про якісь путінські "миротворчі" сигнали написав Bloomberg.

Ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан проаналізував для "Телеграфа" цей інформаційний фон.

На думку Василя Богдана, не маючи проривних успіхів на фронті, російський агресор намагається всілякими методами дезінформувати світову спільноту (включаючи Україну), свій народ про те, що відбувається в цій війні.

"Для цього Кремль використовує потужні ІПСО. Намагаючись продавити заморожування цього конфлікту. Укласти деякі мирні домовленості, але на умовах Москви. Для того, щоб за РФ залишилися тимчасово окуповані українські території", — пояснює генерал.

Він зазначає, що йде все — дезінформація, відверта брехня, шантаж, погрози. І в цьому, наголошує експерт, залучені всі структури РФ. І пропагандисти, і спецслужби, і оборонний і безпековий сектор, і політико-дипломатичні сили.

"У цьому ключі варто розглядати й останні події щодо аварії військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Ми бачимо, як Росія, яка влаштувала цю провокацію, намагається перекласти відповідальність на Україну. Як вона постійно скликає Радбез ООН, намагаючись зменшити підтримку нашої країни, виставити нас у непривабливому світлі", — наголошує Василь Богдан.

Звичайно, продовжує генерал, РФ використовує для просування своїх позицій і західні медіа.

"Той же Bloomberg, який має симпатії до радикального крила Республіканської партії, — уточнює експерт. — І нещодавня публікація там про нібито бажання Росії домовлятися про мир, з умовою залишення за собою захоплених територій України, виглядає як кремлівські наративи. А Кремль явно прагне заморозити конфлікт, але за своїм сценарієм".

Василь Богдан не виключає, що РФ через низку проміжних структур фінансує певних західних журналістів, які видають вигідну їй інформацію.

"Мало того — такі матеріали вигідні не лише Путіну, а й Трампу. Останній відкрито заявляє про необхідність припинити підтримку України, бо це нібито контрпродуктивно", — нагадує генерал.

За його словами, аналізуючи свіжу публікацію Bloomberg, слід звернути увагу на те, що там немає конкретних прізвищ, всі джерела — анонімні.

"Так легковажно подавати стратегічні важливі для США та України питання можуть лише фінансово заангажовані журналісти та видання. І це виглядає як спроба певних кіл у Штатах підіграти РФ, не замислюючись, що перемога автократій поверне світ у таке собі модерне середньовіччя", — вважає Василь Богдан.

Але на цей час, наголошує генерал, офіційна позиція партнерів України співзвучна з позицією нашого вищого військово-політичного керівництва. А саме — вся вина лежить на агресорі, територіальна цілісність та суверенітет України мають бути відновлені.

"Втім, окремі політики, чиновники (іноді свідомо, а часом — ні) підіграють Кремлю. Намагаючись аргументувати заморозку конфлікту (на користь РФ) деякими гуманістичними міркуваннями. Явно не без допомоги Росії розгойдується ситуація в країнах Центральної Європи, де то аграрії, то перевізники влаштовують масу проблем Україні. Йдеться про Польщу, Румунію, частково — Словаччину.(В останній, щоправда, відбуваються деякі позитивні зміни після недавнього візиту прем’єр-міністра Фіцо до України.) Але все це — ланки одного ланцюга. Як і спроби РФ влаштувати держперевороти у низці європейських країн", — вважає Василь Богдан.

Він із жалем констатує, що навіть такі щирі друзі України, як глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, роблять необережні заяви.

"Ландсбергіс запитав — хто у разі поразки України стримуватиме Росію? Я вважаю, що такі заяви є контрпродуктивними. Євроатлантична спільнота не повинна навіть припускати думки про програш України. У тому числі — з міркувань власної безпеки. Країни Балтії зараз вибудовують ешелоновані оборонні споруди у разі нападу РФ. І не лише вони. Але куди розумніше дати максимум зброї та боєприпасів, допомогти Україні перемогти. І тоді не потрібно будувати оборонні вали", — зазначає генерал.

Допомога, впевнений він, має бути не лише мілітарна, фінансова, політико-дипломатична, а й — більш відчутна.

"Наприклад, вводити сюди свій військовий контингент. І спільними зусиллями знищувати путінську армію. Позбавляючи Кремль ілюзій про розширення агресії", — робить висновок Василь Богдан.