Командир подбитого российского Ил-22 погиб: стало известно его имя и подробности смерти

В сети раскрыли детали

Командир российского воздушного командного пункта Ил-22, который 14 января над Азовским морем подбили Вооруженные сили Украины, Виктор Климов погиб. Поврежденный самолет посадил второй пилот.

Информацию о смерти Климова подтвердил российский летчик-испытатель Александр Гарнаев. По его информации, погибший был старшим летчиком-испытателем воинской части 27237. Его отец — Иван Климов был штурманом в эскадрилье в Тихорецке.

Согласно сообщению пользователей сети, Климов умер от осколочных ранений еще пока самолет находился в воздухе. Самолет посадил второй пилот, который также получил ранения.

Ранее российский канал "Досье шпиона" опубликовал список погибших членов экипажа российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который сбили 14 января. В сообщении подчеркивается, что этот список не полный, поскольку на А-50 погиб весь экипаж, а среди находившихся на борту Ил-22М также есть потери.

Среди ликвидированных офицеров из экипажей А-50 и Ил-22М очень высокоранговые особы — полковник, подполковник и два майора. Кроме того, проверяется информация о пребывании на борту А-50 генерал-лейтенанта Пчелы. Интересно, что оккупанты указываются в списках, не как погибшие, а якобы "пропавшие без вести".

Напомним, утром 19 января в акватории Азовского моря снова был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, после того, как такой же был сбит ранее.