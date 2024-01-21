Командир підбитого російського Іл-22 загинув: стало відомо його ім’я та подробиці смерті

У мережі розкрили деталі

Командир російського повітряного командного пункту Іл-22, який 14 січня над Азовським морем підбили Збройні сили України, Віктор Клімов загинув. Пошкоджений літак посадив другий пілот.

Інформацію про смерть Клімова підтвердив російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв. За його інформацією, загиблий був старшим льотчиком-випробувачем військової частини 27237. Його батько Іван Климов був штурманом в ескадрильї в Тихорецьку.

Згідно з повідомленням користувачів мережі, Климов помер від осколкових поранень ще поки літак був у повітрі. Літак посадив другий пілот, який також отримав поранення.

Раніше російський канал "Досьє шпигуна" опублікував список загиблих членів екіпажу російського літака далекого вияву радіолокації А-50, який збили 14 січня. У повідомленні наголошується, що цей список не повний, оскільки на А-50 загинув увесь екіпаж, а серед Іл-22М, що знаходилися на борту, також є втрати.

Серед ліквідованих офіцерів з екіпажів А-50 та Іл-22М дуже високорангові особи — полковник, підполковник та два майори. Крім того, перевіряється інформація про перебування на борту А-50 генерал-лейтенанта Бджоли. Цікаво, що окупанти зазначаються у списках, не як загиблі, а нібито "зниклі безвісти".

Нагадаємо, вранці 19 січня в акваторії Азовського моря знову було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, після того, як його було збито раніше.